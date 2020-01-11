Зеленский в обращении о сбитом самолете заверил украинцев, что "никто не выкрутится"

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу относительно катастрофы украинского самолета в Тегеране.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", – сообщил Зеленский в обращении к украинцам.

"С президентом Ирана мы договорились об идентификации тел погибших украинцев и их репатриации в Украину. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев черных ящиков. Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится. Офис генпрокурора открыл дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран", – заверил президент.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе – юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани относительно трагедии с украинским самолетом компании МАУ. Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны.

Ранее мы сообщали о том, что командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил, что ответственность за крушение украинского лайнера принял на себя Корпус стражей исламской революции .

Также сообщалось о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заверил – у Киева были доказательства того, что "Боинг" МАУ в Иране сбила ракета, еще до заявлений об этом от западных спецслужб.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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