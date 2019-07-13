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Зеленский в Одессе пообещал добиваться увольнения главы Укртрансбезопасности

13 июля, 15:11

Причиной недовольства президента в отношении Ноняка стало недовольство украинцев состоянием дорог

Владимир Зеленский в Одессе
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться за помощью премьер-министра Владимира Гройсмана относительно увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Михаила Ноняка.

"Я вам обещаю, что сегодня позвоню премьер-министру и очень его попрошу помочь в увольнении господина Ноняка", – сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

Такова была реакция главы государства на информацию о проблемах с крупногабаритным транспортом на украинских дорогах.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в морском торговом порту Одессы.

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова на должность нового главы Одесской областной государственной администрации, были предложены президентом.

Временно исполнять обязанности главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) доверили Светлане Шаталовой, которая до этого занимала должность заместителя одесского губернатора.

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Тег Одесса, увольнение, Зеленский, Гройсман, Укртрансбезопасность, ноняк

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