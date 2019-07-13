Зеленский в Одессе проводит совещание в Администрации морских портов, онлайн

Глава государства озаботился проблемой морских портов Украины

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский продолжает турне по южным областям Украины. После вчерашнего визита в Днепропетровскую область, сегодня, 13 июля, он посетил Одесскую область и сейчас проводит совещание в Администрации морских портов (АМП).

Новости "Сегодня" ведут прямую трансляцию встречи главы государства с активом АМП.

Новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский продолжает поездки по регионам. Сегодня глава государства отправился в Одесскую область, где посетит морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов.

В Одесской области Зеленский проводит совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушивает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе.

После Одессы президент отправится в Херсонскую область, где побывает на админгранице с Крымом – осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Напомним, вчера, 12 июля, глава государства посетил Днепр, где осмотрел "Южмаш" и КБ "Южное". Кроме того, он предложил Минэкологии перевести в Кривой Рог, чтобы общественность смогла приходить с протестами к министерству.

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