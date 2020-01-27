Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

Зеленский в Польше почтил память жертв Холокоста: трогательное видео

27 января, 11:14

Глава государства накануне встречался с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау

Скриншот

Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста.

"Мы полны эмоций, боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова – это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", – заявил он.

Он отметил, что на мероприятии присутствуют бывшие узники Аушвица, которым удалось выжить. Зеленский зачитал некоторые фрагменты воспоминаний бывший пленников:

Реклама

"Мы перевозили 50-килограмовые цементные мешки. Было не только тяжело, но и опасно: если кто-то срывался и падал вниз в незастывший цемент, никому не разрешали ему вытянуть".

"Мама родила меня 21 января в казарме "С". Я не плакала. При рождении я весила около килограма – у меня просто не было сил плакать".

В тренде
Зеленский едет в Польшу: стали известны подробности визита

"Мы спали на улице. Первую еду, которую нам дали за долгое время, была миска овощного супа – для шести человек. Они сказали – вы не лучше собак, а значит ешьте, как собаки".

Глава государства отметил, что эти истории про то, что человеческая жестокость не имеет границ, а тех, кто это совершал – нельзя называть людьми.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 января в Польше Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. По его словам, для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Польша холокост Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило "Северный поток – 2"Экономика
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в УкраинуПолитика
Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения
Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рожденияШоу-бизнес
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать УкраинуРоссия
Политолог о сенсационной отставке Суркова: Путин уходит и не оставит конфликт на Донбассе преемнику
Политолог о сенсационной отставке Суркова: Путин уходит и не оставит конфликт на Донбассе преемникуПолитика
"А почему тогда нет денег?": Трамп очень удивился, узнав, что у Украины есть нефтьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...