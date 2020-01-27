Зеленский в Польше почтил память жертв Холокоста: трогательное видео

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста.

"Мы полны эмоций, боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова – это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", – заявил он.

Он отметил, что на мероприятии присутствуют бывшие узники Аушвица, которым удалось выжить. Зеленский зачитал некоторые фрагменты воспоминаний бывший пленников:

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"Мы перевозили 50-килограмовые цементные мешки. Было не только тяжело, но и опасно: если кто-то срывался и падал вниз в незастывший цемент, никому не разрешали ему вытянуть".

"Мама родила меня 21 января в казарме "С". Я не плакала. При рождении я весила около килограма – у меня просто не было сил плакать".

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"Мы спали на улице. Первую еду, которую нам дали за долгое время, была миска овощного супа – для шести человек. Они сказали – вы не лучше собак, а значит ешьте, как собаки".

Глава государства отметил, что эти истории про то, что человеческая жестокость не имеет границ, а тех, кто это совершал – нельзя называть людьми.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 января в Польше Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. По его словам, для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

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