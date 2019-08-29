Зеленский в Раде обратится с посланием к нардепам

Владимир Зеленский в Раде / REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами Украины.

Также он будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады IX созыва и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Напомним, Верховная Рада провела короткое торжественное заседание, на котором, после исполнения Государственного Гимна, была объявлена минута молчания, посвященная памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость. Затем народные депутаты приняли присягу, текст которой зачитал старейший народный депутат Юлий Иоффе. После этого в сессионном зале прозвучала "Молитва за Украину".

В тренде Зеленский почтил память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость

Также сообщалось, что Рада должна возобновить свою работу в 13:00, а тем временем в парламенте образовались очереди из нардепов, желающих получить свои мандаты.

Новости "Сегодня" сообщали, что сегодня Зеленский почтил память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость.

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