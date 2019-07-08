Зеленский в рамках саммита Украина-ЕС встретился с Юнкером и Туском (фото)

Глава государства обсудит ряд вопросов с руководством Европейского Союза и будут подписаны соглашения

















В Киеве стартовал 21-й саммит Украины-ЕС, в котором принимают участие глава украинского государства Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что в рамках мероприятия Юнкер, Зеленский и Туск проведут встречу в узком кругу. На фото можно увидеть, что встреча проходит без делегаций сторон.

Также они примут участие в пленарном заседании 21-го саммита Украина-ЕС. Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках саммита Украина-ЕС подпишут пять документов. Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий рассказал, что Зеленский с руководством Евросоюза подробно обсудит Донбасс и его восстановление. Также он отметил, что ожидается итоговая декларация саммита, в которой будут учтены 99% пожеланий украинской стороны.

Отметим, что для лидеров Европейского Союза 21-й саммит станет прощальным, а для Владимира Зеленского, наоборот, ознакомительным. После выборов в Европарламент, которые прошли еще в мае, и нескольких затяжных саммитов, в Брюсселе, наконец, определились с преемниками Юнкера на посту главы Еврокомиссии и Туска, главы Европейского совета. Поэтому в понедельник на саммите в Киеве они, скорее, сверят часы, подведут итоги выполнения Соглашения об ассоциации и передадут дела своим преемникам. Также ожидается, что Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики.

Смотри также видеосюжет по итогам саммита Украина-ЕС в 2017 году:

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