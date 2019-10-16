Зеленский в Риге рассказал о двух днях тишины на Донбассе

Визит Владимира Зеленского в Латвию / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, в ходе визита в Латвию, заявил, что на участках намеченного разведения сил на Донбассе уже два дня соблюдается режим тишины, но необходимо дождаться 7-дневного срока для начала процесса разведения сил и средств.

"Семидневный срок тишины – это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе (сил – Ред.)", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Зеленский уточнил, что два дня тишины были зафиксированы на участках намеченного разведения сил.

Реклама

"У нас с вами страшная трагедия вчера – двое погибших. Я говорил именно об участках разведения: в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов. А вчера мы, к сожалению, потеряли людей, одну женщину, очень жаль. За день до этого я был именно в этом месте. Это большая трагедия для всех украинцев", - отметил он.

В тренде Путин не откажется от господства над Донбассом: эксперт привел примеры

Напомним, на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 15 октября, стороны вновь высказали приверженность началу процесса разведения сил в районе Петровского и Золотого. Однако представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик констатировал, что отвод войск пока не возможен.

Отметим, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск.

По данным пресс-центра операции Объединенных сил, за прошлые сутки, 15 октября, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Как отмечается, дважды в районе Золотого оккупанты стреляли из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама