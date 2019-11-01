Зеленский в Тернополе обсуждает спиртовую отрасль Украины: онлайн-трансляция

Глава государства прибыл в Тернопольскую область с рабочим визитом

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Тернопольскую область принимает участие в совещании по вопросам развития спиртовой отрасли в Украине.

На совещании глава государства также представит новоназначенного председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Согласно планам рабочей поездки, президент посетит местную школу, где в 1918-1919 годах размещалось правительство Западно-Украинской народной республики.

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Кроме того, Владимир Зеленский ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Офисе главы государства рассказали, что Зеленский хочет отменить монополию государства на производство спирта, внеся соответствующий законопроект. Президент своей инициативой намерен установить в Украине конкурентный рынок спирта и ликероводочных изделий.

Кроме того, согласно планам правительства, государственное предприятие "Укрспирт" передадут на приватизацию. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что ему назначили советника по вопросам "Укрспирта", и подчеркнул, что отрасль будет демонополизирована.

В свою очередь заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский в комментарии сайту "Сегодня" предупредил, что отмена госмонополии на алкоголь скажется на приватизации "Укрспирта".

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