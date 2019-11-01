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Зеленский в Тернополе обсуждает спиртовую отрасль Украины: онлайн-трансляция

1 ноября, 11:45

Глава государства прибыл в Тернопольскую область с рабочим визитом

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Тернопольскую область принимает участие в совещании по вопросам развития спиртовой отрасли в Украине.

На совещании глава государства также представит новоназначенного председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Согласно планам рабочей поездки, президент посетит местную школу, где в 1918-1919 годах размещалось правительство Западно-Украинской народной республики.

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Кроме того, Владимир Зеленский ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Офисе главы государства рассказали, что Зеленский хочет отменить монополию государства на производство спирта, внеся соответствующий законопроект. Президент своей инициативой намерен установить в Украине конкурентный рынок спирта и ликероводочных изделий.

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Кроме того, согласно планам правительства, государственное предприятие "Укрспирт" передадут на приватизацию. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что ему назначили советника по вопросам "Укрспирта", и подчеркнул, что отрасль будет демонополизирована.

В свою очередь заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский в комментарии сайту "Сегодня" предупредил, что отмена госмонополии на алкоголь скажется на приватизации "Укрспирта".

Тем временем британские ученые создали уникальный алкоголь, от которого утром вы не будете чувствовать себя плохо. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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спирт Владимир Зеленский тернопольская область

Источник: Сегодня

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