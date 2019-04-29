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Зеленский в Турции отшил российских пропагандистов: появилось видео

29 апреля, 16:15

Новоизбранный президент Украины спокойно отдыхал и возле отеля на него "налетели" российские журналисты

Скриншот
Скриншот.

Российские журналисты "подловили" будущего президента Украины Владимира Зеленского возле отеля в турецком Бодруме, где он отдыхал, и попытались взять у него комментарии, но их попытки были тщетны. Соответствующее видео опубликовано в Facebook программы "60 минут" с российского телевидения.

Российские журналисты застали украинского политика при выходе из отеля и пытались задать ему вопросы относительно российско-украинских отношений и ситуации на Донбассе.

"Это плохое начало отношений. Я не начинаю с вранья общение. Меня ждет народ Украины, который меня выбирал. Можно я будут разговаривать с народом Украины? Ребята, не начинайте наше общение с очень непонятных отношений", – ответил Зеленский российской прессе.

Напомним, как сообщалось 26 апреля, Зеленский повез детей на фестиваль в Турцию. По его словам, за последние четыре месяца это у него первые выходные после завершения избирательной кампании.

Сегодня стало известно, что Зеленский возвращается из Турции в Украину. Он поблагодарил турецкую сторону за прием и отдых и отправился в аэропорт в сопровождении губернатора Муглы Эсенгуля Дживелека и главы исполнительной власти района Милас Эрена Араслана.

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Тег Россия, Турция, журналисты, Зеленский, пропагандисты

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