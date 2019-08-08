Зеленский в Турции посетил завод по производству беспилотников (фото)

Украина ранее уже получила партию ударных турецких БПЛА и планирует наладить сотрудничество в их производстве

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский посетил турецкое предприятие, занимающееся производством беспилотников. об этом сообщает Офис главы государства.

"Зеленский посетил производство беспилотных летательных систем Baykar Aerospace and Defense. Там президент обсудил планы дальнейшего сотрудничества Украины и Турции и пообщался с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе предприятия", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Турция передала Украине партию БПЛА Bayraktar TB2. В марте нынешнего года в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. Военные рассказывали, что перед заходом аппарата на цель, в пункт управления передается информация о дальности, высоте и прочие данные. Отдельный боец-оператор осуществляет наведение на цель, после чего прямо оттуда можно применить вооружение. Беспилотник имеет систему лазерного наведения, высокоточное вооружение – точность попадание +/- 1 метр.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях, рассказывал, что беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км.

В марте пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие будет создано в Запорожье, говорил он.

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