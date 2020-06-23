В Украине от COVID-19 умерли десятки медиков: Зеленский заявил о начале расследования

А тем временем Минздрав готовится ко второй волне коронавируса в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине начались эпидемиологические расследования причин смерти врачей, которые работали с больными COVID-19, для того, чтобы начать страховые выплаты медикам.

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Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании с членами правительства на Банковой, сообщает Офис главы государства.

По его словам, после того, как будут установлены причины смерти врачей, зараженных коронавирусом, можно будет осуществлять страховые выплаты.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких в "бою" с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", – сказал Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов после командировки во Львовскую область заявил, что в этом регионе будут делать на 300 тестов в день больше, чтобы тщательнее мониторить ситуацию и избежать очередей.

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Он добавил, что сегодня Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса.

Напомним, что в своей речи про День медика президент упомянул, что в Украине умерли 43 медицинских работника, работавших с больными COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая Верховная Рада застраховала медиков от коронавируса. Депутаты приняли закон, согласно которому медики могут рассчитывать на страховую компенсацию в более чем 600 тысяч гривен, если им была установлена инвалидность из-за болезни COVID-19.

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