Зеленский: В Украине Том Круз найдет фантастические локации для кино

Украина открывает двери для мирового кинематографа – актеры и режиссеры будут довольны, считает президент

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Президент Владимир Зеленский поприветствовал в Украине известного голливудского актера и режиссера Тома Круза, который приехал в Киев, и рассчитывает, что это не последний его визит. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Украине легенда американского кино найдет много интересных локаций для сьемок.

"Рад приветствовать в Киеве актера, режиссера и просто талантливого человека – Тома Круза. Пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи. Радуюсь, что Украина начинает привлекать звезд мирового кино", – написал Зеленский.

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Президент выразил надежду, что принятый недавно закон о поддержке иностранного кино в Украине, действительно двери в нашу страну для мирового кинематографа.

"Уверен, что эта миссия – выполнима (Круз особенно известен по серии фильмов "Миссия не выполнима" – ред.). Благодарен Тому Крузу за приятную беседу. Ждем в Украине снова", – добавил глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский уже встречался с голливудскими звездами. Он побеседовал с актрисами Робин Райт и Милой Кунис (уроженкой Украины), актером и продюсером Эштоном Катчером, с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином. Президент поднимал тему украинского кинематографа.

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