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Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым: подробности разговора

22 октября, 13:07

Глава государства пригласил первого президента Казахстана в Украину

Зеленский и Назарбаев

Зеленский и Назарбаев / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после интронизации императора Японии Нарухито провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултанов Назарбаевым. Об этом сообщает офис главы украинского государства.

Первым делом бывший казахстанский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах, а потом они подняли вопросы войны на Донбассе и оккупации Крыма. Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.

Президент Украины и бывший лидер Казахстана обсудили положительные изменения в продвижении к миру на Донбассе, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в "нормандском формате".

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"Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей", – сказал Зеленский.

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Фото: Офис Президента Украины

Они также обсудили увеличение товарооборота между странами.

Владимир Зеленский пригласил Нурсултана Назарбаева в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", глава украинского государства начал визит в Японию 21 октября и пробудет там до 24 числа. В первый день Зеленский встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Все подробности в спецтеме Зеленский в Японии

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Япония Донбасс встреча Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев

Источник: Сегодня

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