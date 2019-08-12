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Зеленский в Житомире, допрос Порошенко и непогода в Азии: топ-темы 12 августа

Сегодня, 10:35

Глава государства представит нового губернатора Житомирщины, ГБР интересует купля/продажа телеканала «Прямой», а Генпрокуратура раскручивает дело Курченко

12 августа президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой в Житомирскую область. Глава государства примет участие в совещании по незаконной добычи янтаря и представит нового губернатора региона.

Госбюро расследований вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

В Генпрокуратуре запланированы допросы в качестве подозреваемых бывших председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой , замглавы АП Алексея Филатова и министра экологии Николая Злочевского по делу против Сергея Курченко.

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В Туркменистане проходит I Каспийский экономический форум. Премьеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана говорят об экономике и экологии в регионе, поднимают вопросы терроризма, незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и неконтролируемой миграции.

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В Индии 174 человека стали жертвами наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями. В некоторых штатах объявлен высший уровень опасности. При этом ливни будут идти в регионе еще несколько дней.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, чем закончился предыдущий приход Порошенко на допрос в ГБР.

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Индия Китай Житомир Порошенко ГПУ жертвы допрос Зеленский тайфун гонтарева филатов ГБР Каспий

Источник: Сегодня

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