Зеленский в Золотом: Мы приехали убедиться, что люди хотят разведения сил

Зеленский побывал на передовой в зоне ООС / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с жителями Золотого Луганской области, которые поддерживают разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе, отметил, что украинская власть и военные готовы к разведению сил, и он хотел понять настроения местных жителей.

"Когда будет разведение? Мы готовы. Скоро. Я приехал убедиться, что люди хотят разведения, потому что нам там демонстрации устраивают в Киеве, и они нам все рассказывают, что они хотят вас защитить, от нас. Поэтому мы и приехали. Потому что наши военные молодцы, они все готовы, мы готовы к разведению", – сказал он во время общения с жителями Золотого в видеосюжете о поездке главы государства в Золотое 25-26 октября, размещенном на его официальных страницах в соцсетях, отвечая на вопрос о том, когда состоится разведение сил.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал полное видео о своей поездке на передовую.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился на Донбассе с добровольцами.На восток глава государства отправился сразу же после возвращения из Японии, где президент принял участие в интронизации императора Японии Нарухито.

В Золотом (населенный пункт в Луганской области, который посетил Зеленский 26 октября. – Ред.) президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Некоторые разговоры, по словам президента, оказались эмоциональными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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