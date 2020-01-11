Зеленский ведет себя, как Голобородько, а Трамп хочет переименовать НАТО: главные высказывания недели

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Мир не может себе позволить новую войну в Персидском заливе, а запуск "Турецкого потока" ударит по транзиту газа через Украину. Читайте ТОП-5 главных цитат недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Мы обязательно узнаем правду

Президент Украины Владимир Зеленский после катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране обратился к украинцам. Ролик опубликовала пресс-служба главы государства.

"Уважаемые украинцы, утро 8 января 2020 стало черной страницей в истории и Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким погибших граждан Украины. Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь", – заявил президент.

Зеленский отметил, что сейчас приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы.

"Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", – отметил глава государства.

Правда стала известна уже 11 января, когда Иран признал, что случайно сбил украинский самолет. По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, причиной авиакатастрофы стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными. Как сообщает The New York Times со ссылкой на заявление иранских военных, ошибка была вызвана тем, что самолет совершил резкий, неожиданный поворот в сторону засекреченной военной базы.

Сергей Макогон: Запуск "Турецкого потока" ударит по транзиту газа через Украину

Запуск российского газопровода "Турецкий поток" уменьшит объемы транзита газа через Украину на 15 млрд кубометров в год. Такие расчеты озвучил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Пафосно был запущен "Турецкий поток". Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1 января осуществлялся только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3", – написал Макогон на своей странице в Facebook.

Таким образом, Украина недополучит порядка 450 млн долларов в год, добавил Макогон на брифинге.

Ирина Бекешкина: Зеленский часто ведет себя, как Голобородько

В интервью сайту "Сегодня" директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала, почему Владимир Зеленский победил на президентских выборах с такой огромной поддержкой, возможны ли в 2020 году досрочные парламентские выборы, и почему украинцы хотят видеть во главе страны "Батьку".

"Уровень поддержки Зеленского падает, но не такими темпами, как прогнозировалось. Потому что каких-то серьезных решений, которые разделяют общество, принято не было. Сдачи позиций Украины в Париже не произошло, но это еще может произойти. Фактически решения были отсрочены на 4 месяца. Что будет на встрече "Нормандской четверки" в Берлине, мы не знаем. В любом случае недовольные будут: одни, что не установился мир, другие – что Украина сдала свои позиции и были перейдены красные линии. Но пока Зеленский часто себя ведет, как Голобородько (главный герой сериала "Слуга народа" – Авт.), приказывает, чтобы снизили цены на бензин, тарифы. И даже если этого не произойдет, люди будут думать, что царь хороший, а бояре плохие, не выполняют то, что требует царь", – отметила эксперт.

Дональд Трамп: Я думаю, что НАТО должно быть расширено на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о вступлении Бразилии в НАТО, предложил включить в Альянс страны Ближнего Востока.

"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", - заявил президент США.

Американский президент также предложил переименовать Альянс.

"К НАТО добавим аббревиатуру МЕ (Middle East. – Ред.) и получим NATO-ME. Да, я хорош в названиях", - заявил Трамп.

Как известно, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Стефан Дюжаррик (ООН): Это наш общий долг – избежать войны в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает предпринять все необходимые усилия, чтобы избежать начала войны в Персидском заливе. Об этом заявил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь продолжит активные переговоры с вовлеченными сторонами. Это наш общий долг – предпринять все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе, которой мир не может себе позволить", – сказал он.

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