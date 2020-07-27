Зеленский вернул в Раду закон о госслужбе: что предложил президент

Президент Владимир Зеленский забраковал принятые Верховной Радой изменения (законопроект №3491) в закон "О государственной службе" относительно кандидатского резерва. Он вернул в парламент данный документ со своими предложениями.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Он считает необходимым гарантировать для госслужащих категории "А" независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов.

В категорию "А" входят: руководители центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабинета министров Украины, и их заместители; руководители аппаратов Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов и их заместители; председатели местных государственных администраций; руководители государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Зеленский предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может по собственной инициативе уволить госслужащего с должности категории "А", по представлению премьер-министра или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра или соответствующего министра. Другими словами, новый премьер или руководитель министерства не смогут первые четыре месяца уволить госслужащего, который был назначен их предшественниками.

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Также президент хочет усилить состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Он предлагает включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности категории "А", относительно его профессиональной компетентности.

На период действия карантина глава государства предлагает разрешить назначение или перевод на другую должность госслужащего без проведения конкурса, если это назначение срочное. Если лицо не соответствует профессиональным требованиям на определенной должности или эта должность стала вакантной после перевода госслужащего на другое место работы, то объявляется конкурс в течение двух недель после отмены карантина.

Как сообщали новости "Сегодня", осенью прошлого года в Украине ввели госслужбу по контракту. Парламент принял закон, которым упростил назначение и увольнение государственных служащих.

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