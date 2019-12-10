Зеленский вернулся с "нормандского саммита" и показал фото из аэропорта

Глава государства два дня был в Париже и провел непростые переговоры по Донбассу

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев из Парижа, где принимал участие в саммите "Нормандской четверки". Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", – написал глава государства.

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На фото из иллюминатора самолета видно, что его встречают с красной дорожкой и почетным караулом.

Отметим, что украинский лидер находился в Париже два дня, он раньше всех прибыл во французскую столицу – 8 декабря, а на следующий день начались "нормандские встречи".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Отметим, что в Украине накануне отъезда президента в Париж многие побаивались капитуляции перед Путиным и призывали не сдавать национальные интересы. Однако многие отмечают, что "зрады" не случилось. Сайт "Сегодня" сделал подборку реакций политиков на итоги "нормандских переговоров".

Так, на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" Зеленский объяснил, почему с Путиным было сложно договариваться. Украинский лидер чувствовал, что хозяин Кремля шел ему на уступки.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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