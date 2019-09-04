Зеленский ветировал еще один принятый Радой закон

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня уже ветировал закон о химической кастрации педофилов, а теперь наложил вето на закон №0975 об установлении ответственности при закупке военной продукции. Это указано в карточке документа на сайте парламента.

Таким образом, закон об установлении ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере возвращен в парламент с предложениями главы государства.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", – говорится в карточке закона.

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Отметим, текста с предложениями президента пока нет.

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Напомним, принятый Верховной Радо еще в 2016 году закон предусматривает уголовную ответственность за покупку продукции или услуг военного назначения, если они не соответствовали установленным стандартам и требованиям технических регламентов или привели к угрозе причинения вреда обороноспособности государства. За нарушение должностное лицо наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В то же время ранее общественный союз "Лига оборонных предприятий Украины", в состав которой в настоящее время входит более 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса, указывали, что этот закон может привести к возможной угрозе нацбезопасности Украины в оборонной сфере. Речь идет о проблеме с осложнением процедур и увеличением сроков обеспечения ВСУ вооружением, военной техникой и вещевым имуществом.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе текущего года Верховная Рада сделала Минобороны прямым экспортером вооружений. Нардепы поддержали законопроект №9122 о внесении изменений в законодательство относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Ожидается, что это позволит уменьшить расходы на закупку военной продукции.

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