Зеленский ветировал закон о признании и господдержке скаутской организации "Пласт"

Рада признала исторический вклад скаутского движения в гражданское образование детей и молодежи, но президент забраковал документ

Скаутская организация Пласт. Фото: facebook.com/PlastUA

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон № 0976 о признании и государственной поддержке скаутского движения в Украине. Об этом указано в карточке закона на сайте парламента.

Парламент принял закон о признании и государственной поддержке "Пласта" – национальной скаутской организации – 19 июня, и в тот же день он был передан на подпись президенту. Однако сегодня глава государства вернул документ в Верховную Раду с новыми предложениями. Хотя самого текста с президентскими предложениями пока нет.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", – указано в карточке закона.

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Напомним, этот закон регулирует порядок государственной поддержки "Пласта" и признает исторический вклад в гражданское образование детей и молодежи, получение и становление украинской государственности; чтит сотни пластунов, погибших в борьбе за обретение независимости Украиной в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины начиная с 2014 года; поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию "Пласта", который воспитал десятки тысяч активных граждан – педагогов и ученых, предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных; создает основы государственной политики по поддержке "Пласта" как украинского пластового (скаутского) движения в Украине и мире.

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Как сообщали новости "Сегодня", это уже не первый забракованный президентом закон. Сегодня Владимир Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов. Глава государства пока не объяснил причину своего решения, но усиление ответственности за сексуальные преступления против детей пока откладывается.

Кроме того, президент ветировал еще один принятый Радой закон – об установлении ответственности при закупке военной продукции. Должностных лиц предлагалось наказывать тюрьмой за покупку продукции или услуг военного назначения, если таковые не соответствуют установленным стандартам.

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