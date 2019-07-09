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Зеленский включил Безсмертного в переговоры по Донбассу в Минске

9 июля, 16:18

Дипломат ранее уже был участником "минского процесса", но вышел из него в 2016 году

Роман Безсмертный
Роман Безсмертный. Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский снова изменил состав делегации на переговорах в Минске. Теперь Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы будет представлять Роман Безсмертный.

На этой должности он сменит Александра Моцыка.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопрос обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А. Моцыка", – говорится в указе.

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Как сообщали новости "Сегодня", ране он уже был в политической подгруппе ТКГ, но в 2016 году Безсмертный внезапно вышел из переговоров.

"Я решил для себя и проинформировал всех причастных – от тех, кто участвует в технологическом обеспечении процесса, и к президенту, – что завершаю этот этап в своей жизни. Я выхожу из Минского процесса и не буду дальше участвовать в волонтерстве на этой дипломатической ниве", – говорил он.

В то же время Безсмертный заявлял: "Ничего более отвратительного, чем минский процесс, я не встречал". Уроком Минска является то, что мир, и Европа, и Украина капитулировали перед вызовами, которые были поставлены российской военщиной, говорил он.

Смотрите также видео, как Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу:


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Тег переговоры, указ, Зеленский, Минск, безсмертный

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