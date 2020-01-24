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Зеленский вместе с супругой посетил мемориальный комплекс Холокоста в Израиле

24 января, 13:31

Президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин"

"Яд Вашем"

"Яд Вашем" / Фото: Wikipedia

Продолжается визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль. Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс Яд ва-Шем в Иерусалиме. Об этом сообщает Офис президента.

Как сообщается, Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.

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Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.

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Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Говоря об ужасной трагедии Холокосте, президент Украины отметил, что в этой катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей. Зеленский зачитал Биньямину Нетаньяху три короткие истории о евреях в Украине, которые спасались от нацистов. Подробней смотрите на видео:

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Израиль Владимир Зеленский Елена Зеленская

Источник: Сегодня

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