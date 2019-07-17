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Зеленский внес изменения в порядок военной службы в случае военного положения

17 июля, 11:06

Изменения касаются прохождения военной службы офицеров Генштаба и формирования военных администраций

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ №524/2019 о внесении изменений в положения о прохождении военной службы в случае военного положения, сообщает Офис президента.

Своим указом глава государства дополнил положения пунктом 263, согласно которому в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты направляются из Генерального штаба офицеры с целью выполнения задач в интересах обороны государства.

Замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях населенных пунктов, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, утвержденными президентом Украины по представлению начальника Генерального штаба.

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Командировки военнослужащих в военные администрации с оставлением на военной службе и их отзыв оттуда осуществляется приказом начальником Генерального штаба. Из военных администраций командированные офицеры Генштаба отзываются в случае прекращения действия военного положения, завершения выполнения задач по обороне страны, неисполнение военнослужащим своих обязанностей.

Во время военного положения командированные офицеры не могут уволиться из армии, а сделать это они смогут только после возвращения из военных администраций.

Как сообщали новости "Сегодня", впервые в истории Украины в декабре 2018 года было введено военное положение из-за агрессии России в Азовском море против украинских кораблей. Верховная Рада в конце ноября поддержала соответствующий указ президента о введении военного положения на срок 30 дней в 10 областях Украины: Одесской, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях. Читайте подробней, что хорошего принесло стране военное положение.

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Тег указ, офицеры, Зеленский, военное положение, военная служба

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