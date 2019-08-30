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Зеленский внес на рассмотрение Рады 19 законопроектов: подробности

30 августа, 20:26

Конституционные инициативы Зеленского содержат предложение об уменьшении числа депутатов Рады с 450 до 300

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады нового созыва 19 законопроектов, ряд из которых предполагает поправки к десяти статьям Конституции. Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, конституционные инициативы Зеленского содержат предложение об уменьшении числа депутатов Рады с 450 до 300, которых бы выбирали по пропорциональной системе. Также глава государства считает необходимым дополнить список оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов двумя пунктами: пропуск без уважительной причины более трети заседаний и подтверждение факта голосования вместо другого депутата. Зеленский считает, что необходимо наделить народ правом законодательной инициативы, а парламент — правом назначать уполномоченных Рады по соблюдению Конституции и отдельных законов. Кроме того, предлагается исключить положения, что представлять лицо в суде может только адвокат, и расширить права президента в сфере борьбы с коррупцией.

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Другие его инициативы касаются изменений в функционировании прокуратуры, судейском управлении и рассмотрении дел в Верховном суде, а также ужесточении мер по борьбе с коррупцией. Еще одним президентским законопроектом стало предложение изменить схему подчиненности Национальной гвардии, исключив из нее министра внутренних дел.

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Напомним, что в четверг Верховная рада IX созыва начала работу. Был назначен новый премьер-министр Алексей Гончарук, а новый состав Кабмина парламент утвердил пакетом.

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Конституция Верховная Рада Зеленский законопроекты

Источник: ТАСС

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