Зеленский внес в Раду еще один законопроект
В последнее время глава государства зачастил с законодательными инициативами, на этот раз речь о правах военных
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду очередной законопроект, который уже зарегистрирован на сайте парламента.
Так, глава государства предложил народным депутатам как неотложный законопроект № 10356 о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
Пока нет пояснительной записки к документу и что конкретно он предполагает.
Как мы сообщали на днях, в Раду собрались баллотироваться пять ветеранов войны на Донбассе. Сейчас ветераны АТО готовятся лишь к праймериз от общественной организации, но рассчитывают на поддержку людей. Как заявил один из офицеров Объединенных сил, это "реальные ветераны выбиваются в нардепы".
Напомним, 22 мая в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов.
Зеленский обвинил нардепов в попытке снова пролезть в Верховную Раду, которые отказались поддержать изменения в избирательное законодательство. "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь",- говорил президент.
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