Зеленский внес в Раду представление на назначение членов ЦИК: названы имена

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил в Facebook нардеп Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующий документ.
Согласно пункту 21 части первой статьи 85 Конституции Украины глава государства подал представление на новый состав ЦИК. Он предложил следующих людей:
- Оксану Боярчук;
- Юрия Буглака;
- Елену Гатауллину;
- Андрея Гевко;
- Викторию Глущенко;
- Виталия Греня;
- Олега Диденко;
- Сергея Дубовика;
- Андрея Евстигнеева;
- Ирину Ефремову;
- Александру Кармазу;
- Павла Любченко;
- Юрия Мирошниченко;
- Владимира Перепелюка;
- Виталия Плукаря;
- Сергея Постивого;
- Юрия Фрицкого.
В документе отмечается, что представлять предложение президента в сессионном зале парламента будет вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.
Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.
В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила: законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.
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