Зеленский внес в Раду представление на назначение членов ЦИК: названы имена

Парламент в сентябре «разогнал» старый состав Центризбиркома и пока не смог назначить новых членов

Фото: facebook.com/sluga95

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил в Facebook нардеп Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующий документ.

Согласно пункту 21 части первой статьи 85 Конституции Украины глава государства подал представление на новый состав ЦИК. Он предложил следующих людей:

Оксану Боярчук;

Юрия Буглака;

Елену Гатауллину;

Андрея Гевко;

Викторию Глущенко;

Виталия Греня;

Олега Диденко;

Сергея Дубовика;

Андрея Евстигнеева;

Ирину Ефремову;

Александру Кармазу;

Павла Любченко;

Юрия Мирошниченко;

Владимира Перепелюка;

Виталия Плукаря;

Сергея Постивого;

Юрия Фрицкого.

В документе отмечается, что представлять предложение президента в сессионном зале парламента будет вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила: законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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