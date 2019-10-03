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Зеленский внес в Раду представление на назначение членов ЦИК: названы имена

3 октября, 15:51

Парламент в сентябре «разогнал» старый состав Центризбиркома и пока не смог назначить новых членов

Фото: facebook.com/sluga95

Фото: facebook.com/sluga95

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил в Facebook нардеп Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующий документ.

Согласно пункту 21 части первой статьи 85 Конституции Украины глава государства подал представление на новый состав ЦИК. Он предложил следующих людей:

  • Оксану Боярчук;
  • Юрия Буглака;
  • Елену Гатауллину;
  • Андрея Гевко;
  • Викторию Глущенко;
  • Виталия Греня;
  • Олега Диденко;
  • Сергея Дубовика;
  • Андрея Евстигнеева;
  • Ирину Ефремову;
  • Александру Кармазу;
  • Павла Любченко;
  • Юрия Мирошниченко;
  • Владимира Перепелюка;
  • Виталия Плукаря;
  • Сергея Постивого;
  • Юрия Фрицкого.

В документе отмечается, что представлять предложение президента в сессионном зале парламента будет вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

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/ Фото: Facebook

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила: законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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ЦИК представление Зеленский

Источник: Сегодня

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