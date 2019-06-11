Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко (дополнено)

Глава государства, как и обещал ранее, запустил процесс отставки генерального прокурора

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, глава государства уже запустил процесс отставки и теперь дело за депутатами.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", – сказал Рябошапка и добавил, что представление на увольнение генерального прокурора передается в парламент.

Он объяснил, что прокурор осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права.

"Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование", – объяснил замглавы АП.

Напомним, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему Рада провалила предложения Зеленского.

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