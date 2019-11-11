Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Зеленский внес в Раду три законопроекта по разведке

11 ноября, 14:08

Судя по всему, глава государства решил усилить внешнюю разведку Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о разведке и сопутствующие ему изменения в некоторые законы Украины. Об это говорится на сайте парламента.

Так, сначала глава государства внес в парламент законопроект № 2412 "О разведке", который уже передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Также Зеленский внес еще два законопроекта: о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно финансирования разведывательной деятельности (№2413) и о внесении изменений в закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности СВР (№2414).

Реклама

Отмечается, что все поданные законопроекту определены президентом как неотложные, однако текст документов пока не обнародован.

В тренде
Гончарук поговорит о реформе Земельного кадастра, а Богдан – об азартных играх: топ-темы дня
Алексей Гончарук

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Зеленский назначил нового главу внешней разведки Украины. Новый главный разведчик Украины поработал или отучился в разных силовых структурах страны и имеет государственные награды.

А тем временем в НАТО настоятельно рекомендуют Украине принять законы и об СБУ, и о разведке уже до конца года. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказывала в интервью сайту "Сегодня", когда примут важные законы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

разведка Владимир Зеленский законопроект

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Ляшко требует инициировать процедуру импичмента Зеленскому
Ляшко требует инициировать процедуру импичмента ЗеленскомуПолитика
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергииЭкономика
За драку с Герусом против Ляшко открыто уголовное производство
За драку с Герусом против Ляшко открыто уголовное производствоПолитика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике: подробности
Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике: подробностиЭкономика
В
В "Слуге народа" объяснили, почему Зеленский забраковал Избирательный кодексПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...