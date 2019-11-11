Зеленский внес в Раду три законопроекта по разведке

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о разведке и сопутствующие ему изменения в некоторые законы Украины. Об это говорится на сайте парламента.
Так, сначала глава государства внес в парламент законопроект № 2412 "О разведке", который уже передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
Также Зеленский внес еще два законопроекта: о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно финансирования разведывательной деятельности (№2413) и о внесении изменений в закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности СВР (№2414).
Отмечается, что все поданные законопроекту определены президентом как неотложные, однако текст документов пока не обнародован.
В трендеГончарук поговорит о реформе Земельного кадастра, а Богдан – об азартных играх: топ-темы дня
Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Зеленский назначил нового главу внешней разведки Украины. Новый главный разведчик Украины поработал или отучился в разных силовых структурах страны и имеет государственные награды.
А тем временем в НАТО настоятельно рекомендуют Украине принять законы и об СБУ, и о разведке уже до конца года. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказывала в интервью сайту "Сегодня", когда примут важные законы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк