Зеленский внес в Раду три законопроекта по разведке

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о разведке и сопутствующие ему изменения в некоторые законы Украины. Об это говорится на сайте парламента.

Так, сначала глава государства внес в парламент законопроект № 2412 "О разведке", который уже передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Также Зеленский внес еще два законопроекта: о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно финансирования разведывательной деятельности (№2413) и о внесении изменений в закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности СВР (№2414).

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Отмечается, что все поданные законопроекту определены президентом как неотложные, однако текст документов пока не обнародован.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Зеленский назначил нового главу внешней разведки Украины. Новый главный разведчик Украины поработал или отучился в разных силовых структурах страны и имеет государственные награды.

А тем временем в НАТО настоятельно рекомендуют Украине принять законы и об СБУ, и о разведке уже до конца года. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказывала в интервью сайту "Сегодня", когда примут важные законы.

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