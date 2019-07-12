Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников

Изменения в закон касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года

Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 10444, которым он намерен люстрировать пятого президента (2014-2019 гг.) Петра Порошенко и других его чиновников, а также народных депутатов, чтобы они больше не могла занимать государственные должности.

С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществление очистки власти.

Так, новым законопроектом вносятся изменения в принятый в 2014 году закон о люстрации. Запрет, предусмотренный частью третьей статьи 1 настоящего закона, применяется к лицам, которые занимали должности в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не были освобождены в этот период с соответствующей должности по собственному желанию:

президент Украины, председателя Верховной Рады, первый заместитель и заместители главы ВР, народные депутаты, премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры;

министр, руководитель центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета министров;

глава Нацбанка, председатель Антимонопольного комитета, председатель Фонда государственного имущества, председатель Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания и их заместителей;

председатель и/или член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование естественных монополий, государственное регулирование в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг;

генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки, начальник Управления государственной охраны Украины, руководитель центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции, руководитель центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, их заместители;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны, его заместители;

глава Администрации президента Украины, руководитель Государственного управления делами, руководитель секретариата Кабинета министров, правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики, их заместители;

член Высшего совета юстиции (кроме председателя Верховного суда Украины), член Высшего совета правосудия, член Высшей квалификационной комиссии судей, председатель Государственной судебной администрации Украины, его заместители;

руководитель, заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального органа (аппарата) Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и/или реализует государственную налоговую и или таможенную политику, налоговой милиции;

10) руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и /или реализует государственную налоговую и /или таможенную политику, налоговой милиции в областях и городе Киеве и Севастополе;

начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ;

руководители государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано Государственному концерну "Укроборонпром".

Отметим, что после видеообращения Зеленского об ужесточении люстрации, политики напоминают президенту, что и в его команде есть те, кто подпадет под действие такой люстрации, например, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк, член набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также Вадим Пристайко, которого Зеленский хочет видеть главой МИД Украины. На это представитель президента в ВР Руслан Стефанчук уточнили позицию по усилению люстрации относительно членов президентской команды.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.

В то же время недавно Конституционный суд рассматривал данный закон об очищении власти на конституционность. В итоге суд перенес рассмотрение вопроса на одно из следующих своих заседаний.

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