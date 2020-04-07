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Зеленский вновь выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону

7 апреля, 00:27

Елена Вус

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, состояние которого, согласно информации некоторых британских СМИ, ухудшилось.

"Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и побеждать, мы молимся за его здоровье", – написал он в своем Twitter в понедельник.

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Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса. По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

В понедельник Зеленский уже публиковал один твит с поддержкой Джонсона и пожелал ему скорейшего выздоровления. "Оставайся здоровым, Борис Джонсон. Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления. Вместе мы это преодолеем", – написал глава государства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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