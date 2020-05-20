Зеленский: Война в Украине подрывает безопасность и стабильность Европы

Когда Зеленский только стал президентом, вопрос урегулирования конфликта был в тупике

На Донбассе и по сей день не утихают обстрелы. Этот вооруженный конфликт, развязанный Россией, уже унес жизни около 14 тысяч человек. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь Запада, поскольку эта война подрывает безопасность всей Европы.

Об этом он написал в своей колонке для американского издания The New York Times.

Он напомнил, что в течение шести лет продолжается оккупация части Донбасса и миллионы людей потеряли свои дома в результате боевых действий, десятки тысяч получили серьезные ранения и около 14 тысяч человек погибли.

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По его словам, когда он только стал президентом, вопрос урегулирования конфликта был в тупике, на фронте каждый день гибли люди.

"Что касается войны на востоке Украины, моя администрация понимает, что дипломатия и диалог – единственные варианты. Я сделал приоритетной задачей возобновление встреч лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения мира. Мы возобновили диалог с Россией, и она вернула три корабля и 24 украинских моряка, захваченных годом ранее. Произошло разведение сил на Донбассе и обмен пленными позволил 131 украинцу вернуться домой. Тем не менее война в Украине подрывает безопасность и стабильность Европы, и нам понадобится дополнительная помощь от наших союзников, чтобы положить этому конец", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшней итоговой пресс-конференции Зеленский комментировал возможность встречи с Путиным и переговоры по Донбассу. По его словам, он готов к любому формату, лишь бы быстрее договориться и закончить войну.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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