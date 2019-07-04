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Зеленский возвращается из Канады, а Путин поговорит с Папой Римским об Украине: топ-новости дня

4 июля, 11:57

В Киеве поговорят о нарушениях Россией морского законодательства, а в Люксембурге открывается Парламентская ассамблея ОБСЕ


Сегодня, 4 июня, завершается официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду .

Проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

В Киеве стартует международная конференция о международно-правовых последствиях нарушений Россией норм международного морского права от 25 мая 2019 по освобождению из плена и возвращению в Украину военнослужащих и военных кораблей.

В Люксембурге Парламентская ассамблея ОБСЕ откроет 28-ю сессию под общей темой "Роль парламентов в активизации устойчивого развития для укрепления безопасности". Ожидается принятие Люксембургской декларации с рекомендациями 57 странам — членам ОБСЕ по вопросам политики, экономики, безопасности, борьбы с терроризмом, охраны окружающей среды, развития технологий, прав человека и гуманитарным вопросам.

Президент России Владимир Путин нанесет однодневный официальный визит в Италию и побывает в Ватикане. Среди тем беседы с Папой Римским Франциском значатся ситуация в Сирии и на Донбассе.

Ранее новости "Сегодня" писали, что ЦИК распределил эфир между партиями, а Канада разрешила поставлять оружие в Украину . Больше от итогах дня 3 июля смотрите в сюжете:


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Тег Италия, Канада, Рада, Путин, визит, Зеленский, па обсе, Папа Римский Франциск

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