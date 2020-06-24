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Зеленский впервые после самоизоляции совершит рабочий визит

24 июня, 15:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гарант посмотрит, как продвигается большое строительство

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня посетит Херсонскую область, где проинспектирует строительство инфраструктурных объектов. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса главы государства Кирилл Тимошенко.

"Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты "Большой стройки" в этой области", – сказал он после официального открытия в Киевской области участок трассы Киев-Одесса.

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Как сообщали новости "Сегодня", у главы государства в эту пятницу, 26 июня, истекает двухнедельный срок самоизоляции после того, как его жена заразилась коронавирусом. Сам он вместе с детьми уже сдавал два раза тесты на коронавирус, и в обоих случаях они были отрицательными. В связи с этим Зеленский перешел на особый режим работы.

Напомним, с начала марта начался самый масштабный ремонт дорог за всю историю Украины. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях. А через несколько лет нам обещают дороги европейского уровня, без ям и выбоин. Финансирование этого года также рекордное.

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Владимир Зеленский Херсонская область Большая стройка

Источник: Сегодня

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