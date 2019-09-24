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Зеленский впервые принял участие в Генассамблее ООН: появилось фото

24 сентября, 17:44

Вместе с президентом в зале Генассамблеи присутствуют члены украинской делегации

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Об этом сообщает Офис главы государства в Twitter.

"Президент Украины принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с бизнес-кругами, бондхолдерамы и инвесторами", – говорится в сообщении.

На фото видно и других членов украинской делегации: слева от Зеленского глава Офиса президента Андрей Богдан, далее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко; выше них (теперь слева направо) глава МИД Украины Вадим Пристайко, далее помощник президента Андрей Ермак, замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Трампом

Как известно, президент Украины прибыл в США 23 сентября, где пробудет до 26-го числа. Помимо участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, он также проведет ряд встреч, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом (25 сентября). В тот же день запланировано и его выступление. В Украине же большие ожидания от встречи президентов, но известно, что к президенту США не так просто найти подход. Читайте все подробности о визите Зеленского в США и встрече с Трампом.

Сам глава государства заявил, что ожидает мощной и предметной встречи с американским коллегой.

В то же время в Украине отмечают: очень важно на встрече с президентом США донести, что мы очень ценим действующую администрацию, но в американские выборы вмешиваться не будем и заинтересованы в сотрудничестве и с демократами, и с республиканцами. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как Украине не попасть в ловушку предвыборных разборок в США.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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ООН Зеленский генассамблея

Источник: Сегодня

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