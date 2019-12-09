Зеленский впервые за столом переговоров с Путиным: видео начала встречи

/ Фото: president.gov.ua

В Париже начались первые за последние три года переговоры о Донбассе в "нормандском формате". Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин впервые встретились, а "рассудят" их президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Зеленский прибыл в Париж еще 8 декабря, а остальные лидеры только сегодня. В Елисейский дворец первой приехала Меркель, затем президент Украины, и последним прибыл российский лидер. Всех их встречал президент Франции. Смотрите видео прибытия Зеленского, Путина и Меркель в Елисейский дворец.

Реклама

После этого прошли короткие (примерно по 40 минут) двусторонние встречи: Макрон – Зеленский, Меркель – Путин; потом Зеленский – Меркель и Путин – Макрон.

Далее лидеры пришли за общий "нормандский стол" в присутствии своих советников. Зеленский и Путин сели напротив друг друга. Президенту Украины подготовили толстую папку бумаг, которые он долго просматривал перед началом переговоров.Отметим, что ранее президенты Украины и России провели только три телефонных разговора и встречаются впервые.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня и провести окончательный обмен пленными "всех на всех". Отметим, что "вишенкой на торте" переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама