Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК

На торжествах присутствовал и спикер Рады Дмитрий Разумков

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии. Глава государства поздравил членов ЦИК с избранием и пожелал плодотворной работы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", – отметил Владимир Зеленский.

Присутствовавший на встрече Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома назначению. Спикер парламента подчеркнул важность добавления нового состава ЦИК к работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластие).

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

4 октября Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Народные депутаты поддержали 17 кандидатур президента Украины, поданных в парламент.

В нее вошли 17 человек: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармазь, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар Сергей Постивий и Юрий Фрицкий.

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