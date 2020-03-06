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Зеленский: Все говорят о Донбассе, Крыма нет ни в одной договоренности

6 марта, 09:46

Сергей Мартынец

Без деоккупации Крыма не будет территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о территориальной целостности Украины, даже если будет освобожден Донбасс. Об этом он сказал в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

По его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, и без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я участвовал в "нормандской встрече", я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас – стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 президент Украины сделал важное заявление касательно оккупированного полуострова. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

Напомним, недавно президент учредил в Украине День сопротивления оккупации Крыма, который будет ежегодно отмечаться 26 февраля. По его словам, именно в этот день в 2014 году в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства.

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Видео: president.gov.ua

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Крым Донбасс Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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