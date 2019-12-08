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Зеленский все сделал – теперь очередь Москвы: Маас обратился к России

8 декабря, 09:47

Немецкий министр положительно отозвался о действиях украинского лидера и ждет ответных шагов от россиян

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

В Германии продолжают хвалить президента Владимира Зеленского за шаги по Донбассу и призывают Москву пойти навстречу и продемонстрировать готовность к урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает DW.

Накануне "нормандской встречи" в Париже немецкий министр обратился к Москве, поскольку Украина сделала все от себя зависящее для достижения мира.

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"После нескольких лет бездействия президент (Украины Владимир. – Ред.) Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги – со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами. Теперь очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. С этой целью мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию", – сказал Маас.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Читайте больше, что говорят в мире о встрече "Нормандской четверки".

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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