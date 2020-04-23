Зеленский встретил "Мрию" с медгрузом из Китая: видео

В последние недели Украина отправила много самолетов в Китай и другие страны

В Украину из Китая возвратился украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия", который привез медицинские товары из Китая для борьбы с коронавирусом. Его встретил и президент Владимир Зеленский.

Глава государства приехал на аэродром в Гостомеле, что под Киевом, где уже приземлился самолет.

Накануне в Центре транспортных стратегий сообщали, что самолет вылетел из китайского аэропорта Тянцзинь в казахстанский город Алматы для дозаправки, а потом отправился в Киев. Из Китая привезли большую партию защитных масок, перчатки, костюмы и многое другое.

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Отметим, что в последнее время Европа завалила заказами украинские самолеты "Мрия" и "Руслан". Пять украинских самолетов Ан-124 "Руслан" зафрахтованы на месяц вперед для доставки гуманитарных грузов, которые необходимы странам ЕС в борьбе с пандемией COVID-19. 11 апреля к ним присоединился крупнейший транспортник мира Ан-225 "Мрия", который после года перерыва совершил рейс в Китай. Оттуда "Мрия" доставила в Варшаву около 400 тонн медицинских товаров.

Смотрите фото и видео, как прибытие "Мрии" в Варшаву вызвало ажиотаж.

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