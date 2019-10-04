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Зеленский встречается с Лукашенко, а Рада назначает новый ЦИК: топ-темы дня

4 октября, 10:44

Лидеры Украины и Беларуси подпишут ряд документов

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Житомире проходит II Форум регионов Украины и Беларуси. В нем участвуют президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко . В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами обеих стран.

Верховная Рада продолжает пленарные заседания. В планах – назначение членов Центризбиркома и рассмотрение законопроекта о лишении выплат нардепов-прогульщиков .

Премьер-министр Алексей Гончарук представит бизнес-сообществу стратегическую программу действий правительства, обсудит основные проблемы бизнеса и ключевые задачи Кабмина.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапки на брифинге расскажет о реформировании органов прокуратуры.

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Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что Данилов стал секретарем СНБО, Рада приняла важные законопроекты .

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Житомир Верховная Рада Лукашенко ЦИК Зеленский па обсе Рябошапка Гончарук

Источник: Сегодня

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