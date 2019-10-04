Зеленский встречается с Лукашенко, а Рада назначает новый ЦИК: топ-темы дня

В Житомире проходит II Форум регионов Украины и Беларуси. В нем участвуют президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко . В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами обеих стран.
Верховная Рада продолжает пленарные заседания. В планах – назначение членов Центризбиркома и рассмотрение законопроекта о лишении выплат нардепов-прогульщиков .
Премьер-министр Алексей Гончарук представит бизнес-сообществу стратегическую программу действий правительства, обсудит основные проблемы бизнеса и ключевые задачи Кабмина.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапки на брифинге расскажет о реформировании органов прокуратуры.
Парламентская ассамблея ОБСЕ на открывающейся осенней сессии в Марракеше намерена обсудить меры по укреплению стабильности и противодействию нетерпимости в Средиземноморском регионе.
Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что Данилов стал секретарем СНБО, Рада приняла важные законопроекты .
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