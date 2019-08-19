Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Зеленский встречается с Нетаньяху, Путин с Макроном говорят об Украине: топ-темы дня

Сегодня, 11:48

Пока хозяин Кремля разъезжает по миру, США вводят против России новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский встретится и проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Главы государств подпишут украинско-израильские документы, сделают заявления для СМИ и почтят память жертв трагедии Бабьего Яра.

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр образования и науки Лилии Гриневич примут участие в образовательном форуме "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы".

Реклама

Президент РФ Владимир Путин посетит Францию, где обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и ключевые международные проблемы, включая Украину.

В тренде
Украинцев ждут длинные выходные
Фото: AFP

Вступает в действие второй пакет санкций США против России за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. РФ ограничат в предоставлении займов, финансовой или технической помощи международными финансовыми институтами, а также об ограничении экспорта ряда товаров и технологий.

Правоохранители продолжают задержания причастных к смертельному пожару в гостинице "Токио Стар" в Одессе, жертвами которого стали девять человек. Задержаны еще три человека.

Новости "Сегодня" сообщали об итогах недели – деле Грымчака, ликвидации УАПЦ и рекордном росте экономики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

образование пожар Зеленский Нетаньяху Гройсман гриневич санкции против России визит в Киев отравление Скрипаля Токио Стар

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский встретился с Нетаньяху: видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: видеоПолитика
Суд принял новое решение по
Суд принял новое решение по "делу Грымчака"Политика
Разумков: быстро закончить войну на Донбассе не удастся
Разумков: быстро закончить войну на Донбассе не удастсяПолитика
В Украине начала работу оценочная миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынком
В Украине начала работу оценочная миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынкомПолитика
Переговоры Нетаньяху с Зеленским: обсудят пенсионное соглашение между Украиной и Израилем
Переговоры Нетаньяху с Зеленским: обсудят пенсионное соглашение между Украиной и ИзраилемДругие страны
Команда Зеленского открыла конкурс на должность глав РГА в 6 областях
Команда Зеленского открыла конкурс на должность глав РГА в 6 областяхПолитика

Новости партнеров

Loading...