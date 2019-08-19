Зеленский встречается с Нетаньяху, Путин с Макроном говорят об Украине: топ-темы дня

Пока хозяин Кремля разъезжает по миру, США вводят против России новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский встретится и проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Главы государств подпишут украинско-израильские документы, сделают заявления для СМИ и почтят память жертв трагедии Бабьего Яра.

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр образования и науки Лилии Гриневич примут участие в образовательном форуме "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы".

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Президент РФ Владимир Путин посетит Францию, где обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и ключевые международные проблемы, включая Украину.

В тренде Украинцев ждут длинные выходные

Вступает в действие второй пакет санкций США против России за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. РФ ограничат в предоставлении займов, финансовой или технической помощи международными финансовыми институтами, а также об ограничении экспорта ряда товаров и технологий.

Правоохранители продолжают задержания причастных к смертельному пожару в гостинице "Токио Стар" в Одессе, жертвами которого стали девять человек. Задержаны еще три человека.

Новости "Сегодня" сообщали об итогах недели – деле Грымчака, ликвидации УАПЦ и рекордном росте экономики.

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