Зеленский встречается с премьером Молдовы, а Рада принимает Избирательный кодекс: топ-темы дня
Рада должна принять ряд важных решений, а погода преподносит неприятные сюрпризы
В четверг, 11 июня, пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Республики Молдова Майи Санду.
В Верховной Раде ожидается голосование за проект Избирательного кодекса Украины , рассмотрение законопроекта об узниках Кремля в России, Крыму и на Донбассе, а также принятие заявления по восстановлению полномочий делегации России в ПАСЕ.
Премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова примут участие в презентации Украинского Фонда стартапов.
Во всех областях Украины ожидаются дожди , столбик термометра в разных регионах днем будет достигать отметки от +20 до +25.
Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что днем ранее доллар резко подорожал, а цены снизились . Больше о других итогах дня 10 июля смотрите в сюжете:
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