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Зеленский встречается с премьером Молдовы, а Рада принимает Избирательный кодекс: топ-темы дня

11 июля, 11:51

Рада должна принять ряд важных решений, а погода преподносит неприятные сюрпризы


В четверг, 11 июня, пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Республики Молдова Майи Санду.

В Верховной Раде ожидается голосование за проект Избирательного кодекса Украины , рассмотрение законопроекта об узниках Кремля в России, Крыму и на Донбассе, а также принятие заявления по восстановлению полномочий делегации России в ПАСЕ.

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова примут участие в презентации Украинского Фонда стартапов.

Во всех областях Украины ожидаются дожди , столбик термометра в разных регионах днем будет достигать отметки от +20 до +25.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что днем ранее доллар резко подорожал, а цены снизились . Больше о других итогах дня 10 июля смотрите в сюжете:


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Тег Зеленский, политзаключенные, Гройсман, узники, Санду, Маркарова, погода в Украине, Заложники Путина

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