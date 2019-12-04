Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

Зеленский встречается с премьером Швеции, а Рада меняет закон о рынке электроэнергии: топ-темы дня

4 декабря, 10:06

Глава шведского правительства проведет ряд встреч в Киеве

/ Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Швеции Стефан Левен посетит Украину с официальным визитом . Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком, представителями украинского гражданского общества и выпускниками поддерживаемой королевством Киевской школы экономики.

Верховная Рада изменит закон о социальных гарантиях добровольцев-участников АТО и внесет изменения в закон о рынке электроэнергии, а также рассмотрит ряд законопроектов о банкротстве, медицине и трансплантации органов и тканей человека.

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит с визитом Украину . Он встретится с представителями американского посольства, а также украинскими официальными лицами в Киеве.

Реклама

В Дарницком райсуде Киева состоится заседание по делу против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана.

В тренде
Зеленский встречается с премьером Швеции, а Рада меняет закон о рынке электроэнергии: топ-темы дня

В Лондоне завершается саммит НАТО , где альянс обсуждает вопросы своего единства, возможного расширения на юг и восток, а также единых подходов в отношении России.

Продолжается рабочий визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Лондон с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, участия в конференции NATO Engages.

Суд Нидерландов рассмотрит иск "Нафтогаза Украины" к ПАО "Газпром" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите газа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Швеция НАТО Газпром Верховная Рада электроэнергия Владимир Зеленский Нафтогаз Украины визит в Киев транзит газа Крысин Вадим Пристайко Стефан Левен Филип Рикер

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"Политика
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировал
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировалПолитика
Зеленский выступил с видеообращением о встрече
Зеленский выступил с видеообращением о встрече "Нормандской четверки"Политика
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от "нормандской" встречиПолитика
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причину
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причинуПолитика
Путин обсудил с главой Еврокомиссии
Путин обсудил с главой Еврокомиссии "нормандские" переговоры по УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...