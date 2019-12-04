Зеленский встречается с премьером Швеции, а Рада меняет закон о рынке электроэнергии: топ-темы дня

/ Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Швеции Стефан Левен посетит Украину с официальным визитом . Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком, представителями украинского гражданского общества и выпускниками поддерживаемой королевством Киевской школы экономики.

Верховная Рада изменит закон о социальных гарантиях добровольцев-участников АТО и внесет изменения в закон о рынке электроэнергии, а также рассмотрит ряд законопроектов о банкротстве, медицине и трансплантации органов и тканей человека.

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит с визитом Украину . Он встретится с представителями американского посольства, а также украинскими официальными лицами в Киеве.

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В Дарницком райсуде Киева состоится заседание по делу против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана.

В Лондоне завершается саммит НАТО , где альянс обсуждает вопросы своего единства, возможного расширения на юг и восток, а также единых подходов в отношении России.

Продолжается рабочий визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Лондон с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, участия в конференции NATO Engages.

Суд Нидерландов рассмотрит иск "Нафтогаза Украины" к ПАО "Газпром" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите газа.

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