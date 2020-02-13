Зеленский встретился с бизнес-ассоциациями: о чем говорили

«Я готов бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украине», - заявил Зеленский

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Он поблагодарил участников встречи за их присутствие в Украине – не только деятельность в бизнесе, но и активное участие в жизни страны.

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"Мы с нашей командой, я лично готов бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украине", – сказал президент.

Он убежден, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, ведь еще много реформ впереди, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

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"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того, чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным", – отметил глава государства.

Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США. Владимир Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проект "Инвестиционная няня" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

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