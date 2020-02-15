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Зеленский встретился с Цукербергом: фото

15 февраля, 12:26

Президент принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Владимир Зеленский и Марк Цукерберг. Фото: Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и Марк Цукерберг. Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский, который принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности опубликовал у себя в соцсетях фото с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Владимир Зеленский и Марк Цукерберг. Фото: Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и Марк Цукерберг. Фото: Zelenskiy / Official

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"Сближаем мир. Делаем это вместе", – написал президент в Telegram.

Чуть ранее Владимир Зеленский провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, после которой сделал заявление о дальнейшем сотрудничестве.

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Более детально о поездке украинской делегации в Германию читайте в материале Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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Владимир Зеленский Марк Цукерберг мюнхенская конференция

Источник: Сегодня

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