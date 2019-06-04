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Зеленский встретился с Дудой в Брюсселе: стали известны детали переговоров

4 июня, 21:48

Дуда заявил, что на встрече с Зеленским намерен заверить его в поддержке Варшавой Киева

Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействия строительства газопровода "Северный поток-2".

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2", – сказал глава Украинского государства на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник вечером в Брюсселе.

Также Зеленский нацелен на восприятие процесса примирения и недопущение доминирования сложных вопросов истории в отношениях с Польшей.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", – сказал он.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", – сказал он.

Также Дуда на встрече с Зеленским заверил его в поддержке Варшавой Киева.

"Я бы хотел заверить президента в том, что Польша является верным союзником Украины", - сказал Дуда и отметил, что Польша готова поддерживать Украину.

"Мы надеемся, что Украина, в конце концов, вернет себе утерянные территории, потому что эти территории были оккупированы Россией", - добавил он.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды".

"Я надеюсь и верю, что совместными усилиями мы будем создавать историю успеха", – сказал глава украинского государства.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России.


Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

Также Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию в Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ.

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Тег Польша, Зеленский, Дуда, Анджей Дуда

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Источники:

Интерфакс-Украина , Интерфакс

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