Зеленский встретился с главами МИД Польши и Швеции: появились подробности

Польский и шведский министр остались довольны встречей и пообещали поддержку

Зеленский встретился с иностранной делегацией. Фото: president.gov.ua

Президент Владимира Зеленский встретился с главами МИД Польши и Швеции Яцеком Чапутовичем и Маргот Вальстрем соответственно, во время которой озвучил своей видение международных отношений с Европой.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции, а также борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией – это второй фронт для Украины. И только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на его продолжение, пока украинская территория не будет возвращена полностью", – сказал Зеленский.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году президент отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения. Он заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским Союзом и НАТО.

В свою очередь на брифинге после встречи Чапутович рассказал, что встреча с Зеленским была очень плодотворной и состоялось хорошее общение, передает УНИАН.

"Мы приехали с министром иностранных дел Швеции, чтобы выразить нашу поддержку Украины, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Мы спросили о программе реформ президента, и нас заверили, что президент готов представить необходимые реформы для того, чтобы удовлетворить потребности украинского общества. Нам также сообщили позицию относительно международных отношений и заверили, что Украина будет оставаться на проевропейском и протрансатлантическом пути относительно внешней политики", – сказал глава МИД Польши.

Напомним, 30 мая Зеленскмй встретился с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили вопрос, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта на Донбассе.

Также вчера глава государства провел переговоры с американским сенатором. Зеленский обсудил с американским политиком Робертом Портманом осуществление судебной, военной и экономической реформ.

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