Зеленский встретился с главой МИД Австрии: подробности переговоров

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом, обсудил с ним сотрудничество с Украиной и ситуацию вокруг урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает Офис главы государства.

Президент выразил надежду, что новое правительство Австрии будет продолжать поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и сохранения режима санкций против РФ. Он ознакомил австрийского дипломата с последними шагами Киева по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Также собеседники обсудили и экономическое сотрудничество стран. Так, Зеленский поблагодарил за выделение миллиона евро помощи Донбассу, а также призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более 1,16 миллиарда долларов.

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Кроме того, Зеленский отметил важную поддержку со стороны Австрии во внедрении внутренних реформ в Украине и реализации курса европейской интеграции.

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В конце встречи президент Украины принял переданное ему приглашение от австрийского лидера Александра ван дер Беллена осуществить визит в Австрию.

Отметим, сегодня с Александром Шалленбергом встречался глава МИД Украины Вадим Пристайко. На совместной пресс-конференции украинский министр заявил, что сейчас идет обсуждение встречи Нормандской четверки и уверен, что до конца года она точно состоится. Также Пристайко рассказал, будет ли встреча Зеленского и Путина.

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