Зеленский встретился с главой МИД Канады: подробности переговоров

Президент летом был в Канаде, а теперь канадский министр приехал в Украину

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщает Офис главы государства.

Первым делом он поблагодарил Канаду за поддержку Украины и попросил передать слова благодарности премьер-министру этой страны Джастину Трюдо.

"Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, однако с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов – за все это мы очень вам благодарны", – сказал Зеленский.

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Президент с канадским дипломатом также подняли вопрос крушения самолета МАУ в Иране, в котором погибли и граждане Канады. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полное расследование трагедии, исследование "черных ящиков".

"Украина полностью открыта в этом вопросе. И при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации с "черных ящиков", – отметил президент.

Не обошли вниманием и реформы в Украине и инвестиции. Франсуа-Филипп Шампань выразил удовлетворение их высокой скоростью.

"С экономической точки зрения инфраструктура – наш приоритет. Нам нужно "сшить" страну, поэтому мы приглашаем канадских инвесторов. Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места", – подчеркнул Зеленский и подробно рассказал о концессионных проектах, большой приватизации, реформировании правовой системы.

Глава государства рассказал канадской делегации и о ситуации на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июля Зеленский совершил первый свой визит в качестве президента в Канаду. Там он встречался с Джастином Трюдо, многочисленной украинской диаспорой, гулял по улицам Торонто. Читайте подробней о визите Зеленского в Канаду.

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