Зеленский встретился с исполнительным директором Uber: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи.
Об этом сообщает сайт президента Украины.
"Во время встречи был обсужден ряд вопросов о деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашей стране", – говорится в сообщении.
Украинский лидер сообщил Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванную улучшить деловой климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.
Во время встречи речь шла об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.
Напомним, что в США Зеленский принимает участие в Диалоге лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его посетить с визитом Украину. Также Зеленский встретился с премьером Италии Джузеппе Конте.
Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.
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