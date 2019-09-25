Зеленский встретился с исполнительным директором Uber: о чем говорили

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

"Во время встречи был обсужден ряд вопросов о деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашей стране", – говорится в сообщении.

/ Фото: president.gov.ua Реклама

Украинский лидер сообщил Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванную улучшить деловой климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.

В тренде В США Зеленский принимает участие в Диалоге лидеров: онлайн трансляция

Во время встречи речь шла об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

Напомним, что в США Зеленский принимает участие в Диалоге лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его посетить с визитом Украину. Также Зеленский встретился с премьером Италии Джузеппе Конте.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

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